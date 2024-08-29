Пилот упавшего в Украине F-16 отбивал вражескую атаку (обновлено, фото)

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Самолет F-16 потерпел крушение спустя несколько недель после того, как его доставили в Украину. Его пилот погиб, отбивая массированный удар России по Украине.

21:14 В понедельник, 26 августа, во время масштабного удара РФ по Украине погиб летчик Воздушных сил Алексей Месь. Во время последнего вылета он сбил три вражеских ракеты и беспилотник. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

«Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни. Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, добрым другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны», – сказано в сообщении.

Прощание с летчиком прошло в четверг, 29 августа. На прощании присутствовали собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги.

20:53 В Генштабе Украины подтвердили потерю первого истребителя F-16 ВСУ. «Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолёт потерпел крушение, лётчик погиб», — говорится в сообщении.

20:45 Украинский лётчик Алексей Месь погиб в результате крушения истребителя F-16 26 августа. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Месь погиб при крушении», — пишут журналисты.

20:03 Крушение самолета F-16, по всей видимости, не вызвано действиями ВС РФ. О этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Представитель США сообщил, что предстоит определить, что стало причиной инцидента – ошибка пилота или механическая неисправность.

18:51 Первый истребитель F-16 потерпел крушение в Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Самолет потерпел крушение спустя несколько недель после того, как его привезли в Украину, уточнило издание. «По всей видимости, крушение произошло из-за ошибки пилота», — написано WSJ.

Минобороны США комментировать данную информацию отказалось.