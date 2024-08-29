Кылычдароглу могут осудить на 3,5 года и запретить заниматься политикой

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Экс-председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу может быть приговорен к 3,5 года тюремного заключения и запрету на ведение политической деятельности. Как сообщает телеканал Halk TV, соответствующее обвинительное заключение принято судебными властями, первое заседание суда назначено на 3 декабря.

Обвинительное заключение было подготовлено бюро по расследованию парламентских преступлений Генпрокуратуры Анкары на основании жалобы со стороны членов Партии националистического движения, поданной в 2020 году. Кылычдароглу обвиняется в «систематическом восхвалении преступных элементов и преступлений». Утверждается, что в 2014 году он высказывал одобрение в адрес Селяхаттина Демирташа, бывшего сопредседателя прокурдской Партии демократии народов, в настоящее время отбывающего тюремный срок по статье о терроризме. Также он говорил, что не считает сирийских курдов из «Сил народной самообороны» террористами, хотя эта организация признана Анкарой в качестве террористической, а также якобы одобрительно высказывался в соцсетях и выступлениях о других террористических и экстремистских организациях.

В случае удовлетворения иска Кылычдароглу может ждать от 2,5 до 3,5 года тюрьмы и запрет на ведение политической деятельности. Адвокат экс-главы НРП подал ходатайство о том, что подобные высказывания были сделаны в рамках личной политической оценки и необходимости в уголовном преследовании нет.