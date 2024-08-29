Meta удаляет критику французских властей после ареста Дурова |
Офис Зеленского: Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу |
Стало известно, когда пройдёт референдум по Конституции в Армении |
В Беларуси впервые сбили российский беспилотник |
Турция обвинила США в провале переговоров Москва-Киев в Стамбуле |
Баку накрыла туркменская пыль |
Дуров освобождён под залог в €5 млн, ему грозит 10-летний срок (обновлено, видео) |
В России полностью поддерживают Азербайджан на пути в БРИКС (видео) |
«Карабах» вновь проиграл загребскому «Динамо» (фото, видео) |
Главное Мир

Три казахстанских банка остановили работу с «Золотой короной»

Три казахстанских банка остановили работу с «Золотой короной»

После решения казахстанского Freedom Bank остановить переводы через российскую платежную систему «Золотая корона» его примеру последовали еще три финансовые организации этой страны. Об этом со ссылкой на ответы в колл-центрах HalykBank, Bank RBK и «Евразийского банка» сообщает ТАСС.

Во всех банках сослались на технические причины и не привели других подробностей. Банки «ЦентрКредит», Bereke Bank и Нурбанк продолжают работать с платежной системой.

Что касается решения Freedom Bank, то оно связано с ожиданием дополнительной информации от партнера для проведения анализа. О возможных сроках возобновления переводов не сообщается.

Поводом для остановки сотрудничества стал очередной пакет санкций США, о котором стало известно 23 августа. В том числе он коснулся компании «Центр финансовых технологий» — разработчика программного обеспечения «Золотой короны». При этом сама платежная система под ограничительные меры не попала.

Теги:
Из этой рубрики
Кылычдароглу могут осудить на 3,5 года и запретить заниматься политикой
Мир

Кылычдароглу могут осудить на 3,5 года и запретить заниматься политикой

2024/08/29, 15:50
Три казахстанских банка остановили работу с «Золотой короной»
Мир

Три казахстанских банка остановили работу с «Золотой короной»

2024/08/29, 15:14
Задержан экс-замминистра обороны России
Мир

Задержан экс-замминистра обороны России

2024/08/29, 14:11
Песков заявил, что у Дурова есть все для организации своей юридической защиты во Франции
Мир

Песков заявил, что у Дурова есть все для организации своей юридической защиты во Франции

2024/08/29, 13:57
Лукашенко раскрыл, когда Беларусь может начать воевать
Мир

Лукашенко раскрыл, когда Беларусь может начать воевать

2024/08/29, 13:41
ВСУ замкнули котел вокруг 3000 российских солдат в Курской области
Мир

ВСУ замкнули котел вокруг 3000 российских солдат в Курской области

2024/08/29, 13:32
Боррель мстит Венгрии
Мир

Боррель мстит Венгрии

2024/08/29, 13:22
Эксперт: Российские генералы пообещали Путину сделать это до 1 октября
Мир

Эксперт: Российские генералы пообещали Путину сделать это до 1 октября

2024/08/29, 13:09
Стало известно, когда пройдёт референдум по Конституции в Армении
Мир

Стало известно, когда пройдёт референдум по Конституции в Армении

2024/08/29, 12:40