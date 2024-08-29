Три казахстанских банка остановили работу с «Золотой короной»

После решения казахстанского Freedom Bank остановить переводы через российскую платежную систему «Золотая корона» его примеру последовали еще три финансовые организации этой страны. Об этом со ссылкой на ответы в колл-центрах HalykBank, Bank RBK и «Евразийского банка» сообщает ТАСС.
Во всех банках сослались на технические причины и не привели других подробностей. Банки «ЦентрКредит», Bereke Bank и Нурбанк продолжают работать с платежной системой.
Что касается решения Freedom Bank, то оно связано с ожиданием дополнительной информации от партнера для проведения анализа. О возможных сроках возобновления переводов не сообщается.
Поводом для остановки сотрудничества стал очередной пакет санкций США, о котором стало известно 23 августа. В том числе он коснулся компании «Центр финансовых технологий» — разработчика программного обеспечения «Золотой короны». При этом сама платежная система под ограничительные меры не попала.