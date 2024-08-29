Как убийство Хании изменит динамику палестино-израильского конфликта?

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В конце июля в Тегеране, во время церемонии инаугурации президента Иранской Исламской Республики Масуда Пезешкиана, был убит в гостевом доме один из главных политических деятелей исламистского движения ХАМАС – Исмаил Хания. Представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что ведомство подозревает Израиль в убийстве главы политбюро ХАМАС, однако израильская сторона свою причастность не подтвердила, но и не отрицала. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровое наказание» за гибель главы политбюро ХАМАС. Негативные комментарии по поводу произошедшего также прозвучали от крупных государств, таких как Россия, Китай и Турция. Эти страны выразили мнение, что гибель лидера ХАМАС не приведет к мирному урегулированию, а лишь усугубит и без того напряженную ситуацию в регионе. В их заявлениях также прозвучали опасения по поводу возможного разрастания конфликта до уровня регионального, что, по их мнению, является недопустимым.

Обеспокоенность крупных держав связана с тем, что убитый руководитель ХАМАС на протяжении последних 20 лет играл очень важную роль в движении сопротивления. С 2017 года до момента своей гибели Исмаил Хания занимал пост главы политбюро. Стоит отметить, что глава политбюро — это высшая руководящая должность в исламистской организации. Также Хании при правительстве Махмуда Аббаса удалось занять должность премьер-министра, которую он занимал с 2006 по 2014 год. В пользу его политического авторитета также говорит тот факт, что он был единственным представителем ХАМАС, занявшим столь высокий пост, так как за всю историю существования этой организации ни одному другому представителю не удавалось занять эту должность в палестинском правительстве. Это несмотря на то, что ХАМАС рассматривается рядом западных государств как террористическая организация.

В целом, деятельность Хании в качестве руководителя администрации в Газе пришлась на весьма сложное время, если не на критическое. Арабская весна, затяжная и кровопролитная гражданская война в Сирии, иракская война, террористическая деятельность ИГИЛ в Сирии и в Ираке — всё это в прямой или косвенной мере затрагивало военно-политическую ситуацию в Газе и в Палестине в целом.

За период управления Ханией администрацией в Газе, с 2007 по 2017 год, между Израилем и ХАМАС произошло несколько кровопролитных столкновений: война в Газе 2008-2009 годов, унесшая жизни около 1000 мирных палестинцев; война в Газе 2012 года, стоившая жизни 100 человек; война в Газе 2014 года, унесшая жизни более 2000 мирных палестинцев и 7 израильтян. После десятилетнего руководства администрацией в Газе в 2017 году Исмаил Хания стал главой политического бюро ХАМАС, заменив на этом посту Халеда Машаля. Стоит отметить, что Халед Машаль пробыл на посту главы политического бюро ХАМАС более 20 лет.

После войны 2014 года Хания еще три года оставался на посту руководителя администрации Газы, и в целом до 2017 года крупных конфликтов между Газой и Израилем не возникало. После избрания Исмаила Хании на пост главы политбюро ХАМАС и израильской стороне также на протяжении нескольких лет удавалось не допускать разрастания конфликта до полномасштабных военных действий. Если не учитывать текущей войны в Газе, начиная с 2014 года, между сторонами не возникало серьезных противостояний. Следует лишь упомянуть события 2021 года, связанные с обновлением ракетных обстрелов со стороны Газы, однако сторонам удалось в течение двух недель приостановить военную конфронтацию.

Таким образом, Хания, будучи избранным премьер-министром Палестины, вступил в политическую борьбу с ФАТХ. Противостояние разрослось до уровня вооруженного конфликта между властями Палестины и ХАМАС. Глава Палестины Махмуд Аббас 14 июня 2007 года расформировал правительство, тем самым отстранив Ханию с поста премьера. Однако ХАМАС не признал президентский декрет. Хания сохранил за собой пост премьер-министра Палестины и установил свою администрацию в секторе Газа. По сути, Хания, сохраняя пост премьера, чтобы не терять влияние на Западном Берегу, полностью отстранил от руководства ФАТХ в секторе Газа, являясь одновременно главой администрации Газы и премьером палестинской администрации.

В 2013 году Исмаил Хания стал заместителем главы политического бюро ХАМАС, занимая одновременно три высоких поста. Он стал неоспоримым политическим лидером в палестинском освободительном движении. Уходя с поста главы в секторе Газа, он стал руководителем политического бюро ХАМАС.

Все эти ключевые посты в руководстве ХАМАС и палестинской администрации давали Хании исключительные полномочия в урегулировании затяжного палестино-израильского конфликта. Благодаря своим политическим и дипломатическим навыкам он умел находить консенсус с израильской стороной по определенным вопросам. Естественно, с момента возникновения палестино-израильского конфликта, который, помимо того, что является конфликтом между двумя государствами, также является острым международным конфликтом, Хании, будучи главой политбюро, удавалось одновременно тесно сотрудничать с Ираном, Катаром и Турцией, развивать хорошие отношения с Россией, возобновить отношения с Сирией и значительно улучшить отношения с Саудовской Аравией. Не без его участия происходило международное давление на правительство Израиля, о чем свидетельствует тот факт, что сразу после убийства Хании Совет Безопасности ООН созвал срочное заседание.

ООН несколько раз отказывалась рассматривать предложения США и Израиля признать ХАМАС террористической организацией. В пользу политического авторитета Хании говорит и тот факт, что после его убийства даже Израиль не счел необходимым официально брать на себя ответственность.

Войны в Газе и палестино-израильский конфликт в целом — это многокомпонентный конфликт с вовлечением не только непосредственных участников, таких как ХАМАС и Израиль, но и палестинской национальной администрации, израильского лобби, региональных лидеров, таких как Турция, Катар, Египет, Иран, сверхдержав США и России, и международных организаций, прежде всего ООН. На момент гибели Хании он был единственным медиатором, которому было под силу учитывать интересы всех вовлеченных сторон конфликта. В этой связи роль Хании как политика в урегулировании текущего конфликта была чрезвычайно велика. В пользу этого довода свидетельствует и то, что на протяжении двух десятков лет военные конфликты между Израилем и ХАМАС не длились более месяца и не приводили к большим человеческим потерям с обеих сторон, за исключением нынешней эскалации.

Следует также упомянуть, что такие влиятельные и опытные политические фигуры, как Салех аль-Арури и Осама Мазини, также были убиты. Оба они имели богатый опыт в переговорах с Израилем, чего не скажешь про нынешнего лидера ХАМАС — Яхью Синвара, который долгие годы провел в тюрьме и не был связан с внешнеполитической деятельностью. Отчетливо видно, что после гибели Исмаила Хании дипломатические и посреднические инициативы далеки от сближения позиций. Последние переговоры, проходившие в августе этого года, также не привели к ощутимым результатам, несмотря на заявления представителей США об обратном. Тот факт, что переговоры в Каире были непрямыми, говорит о том, что ожидать серьезных результатов от такого формата не следует.

С учетом сложившейся ситуации говорить о каких-либо путях урегулирования конфликта не приходится. Позиция обеих сторон на данном этапе — это ведение продолжительной войны на бескомпромиссной основе.

В целом, напряженная динамика конфликта будет сохраняться. Причем наращивание военного давления будет исходить от той стороны, на которую будет оказываться международное давление по принятию достигнутых договоренностей. Срок принятия решения о мирном урегулировании возможен ближе к времени предстоящих выборов в США. Однако политический кризис, который может возникнуть в США в связи с выборами президента страны, заметно усилит позиции альтернативных политических центров, в частности ООН. Разрастание военной конфронтации до уровня региональной войны маловероятно.

Вероятный сценарий мирных переговоров будет включать в себя обязательные условия отвода израильских войск на ранее занятые позиции, а также осуществление разблокировки коммуникаций, прежде всего контрольно-пропускного пункта ар-Рафах на границе с Египтом, в обмен на твердые гарантии безопасности по отношению к Израилю. После прекращения огня ожидается системный запуск процесса мирных переговоров под эгидой ООН в соответствии с новыми требованиями и критериями международной безопасности.

Зия Рагимов, политолог