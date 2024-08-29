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Песков заявил, что у Дурова есть все для организации своей юридической защиты во Франции

Песков заявил, что у Дурова есть все для организации своей юридической защиты во Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основатель Telegram Павел Дуров является гражданином Франции и у него есть все необходимое для организации своей юридической защиты.

«Считаем его гражданином РФ и в случае необходимости будем оказывать содействие, как и любому гражданину. Главное, чтобы то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование. Президент Франции отрицает связь с политикой, но предъявляет определенные обвинения, будем смотреть на то, что будет происходить дальше», — заключил Песков.

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