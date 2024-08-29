ВСУ замкнули котел вокруг 3000 российских солдат в Курской области

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Российские войска контратаковали и выбили ВСУ из села Коренево в Курской области, сообщает аналитик BILD Юлиан Рёпке. Ранее, к 20 августа, украинские войска захватили село и начали бои за одноимённый райцентр и железнодорожную станцию. По последней информации, линия боевого соприкосновения теперь проходит по восточной окраине села.

Южнее Коренево ВСУ заняли село Краснооктябрьское на берегу реки Сейм, закрыв восточную границу котла, в котором оказались около 3000 российских солдат. С юга и запада котел блокирован государственной границей, с севера — рекой Сейм.