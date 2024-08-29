Эксперт: Российские генералы пообещали Путину сделать это до 1 октября

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Российские генералы пообещали Путину захватить Покровскую агломерацию до 1 октября, заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Radio NV. По его словам, именно этим объясняются интенсивные и беспощадные атаки российских войск, сопровождающиеся большими потерями.

Американский Институт изучения войны (ISW) 28 августа сообщил о значительном продвижении российских войск на Покровском направлении, особенно в районе города Новогродовка, где украинские силы вынуждены были отступить с некоторых позиций.

Геолокационные данные, опубликованные 27 августа, подтверждают, что российские войска продвинулись более чем на 2 км, заняв северо-западную часть Новогродовки вдоль улицы Дубинина, а также закрепились в центре города.