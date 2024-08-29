Meta удаляет критику французских властей после ареста Дурова |
Офис Зеленского: Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу |
Стало известно, когда пройдёт референдум по Конституции в Армении |
В Беларуси впервые сбили российский беспилотник |
Турция обвинила США в провале переговоров Москва-Киев в Стамбуле |
Баку накрыла туркменская пыль |
Дуров освобождён под залог в €5 млн, ему грозит 10-летний срок (обновлено, видео) |
В России полностью поддерживают Азербайджан на пути в БРИКС (видео) |
«Карабах» вновь проиграл загребскому «Динамо» (фото, видео) |
Главное Общество

Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 32-37° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные, грозовые дожди. Ночью и утром на некоторых горных территориях слабый туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 21-26° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку с 7 сентября будут закрыты улицы, где пройдет «Формула-1»
Общество

В Баку с 7 сентября будут закрыты улицы, где пройдет «Формула-1»

2024/08/29, 14:51
Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

2024/08/29, 13:02
Запреты в Госзаказнике Дашалты
Общество

Запреты в Госзаказнике Дашалты

2024/08/29, 12:35
Граждане каких стран отбывают наказание в тюрьмах Азербайджана?
Общество

Граждане каких стран отбывают наказание в тюрьмах Азербайджана?

2024/08/29, 11:59
В Азербайджане с банковских карт граждан преступники похитили полмиллиона (видео)
Общество

В Азербайджане с банковских карт граждан преступники похитили полмиллиона (видео)

2024/08/29, 11:54
Алиев принял Эрдогана
Общество

Алиев принял Эрдогана

2024/08/29, 10:38
Баку накрыла туркменская пыль
Общество

Баку накрыла туркменская пыль

2024/08/29, 10:02
Азербайджанский самолет-амфибия продолжает тушить лесные пожары в Турции (видео)
Общество

Азербайджанский самолет-амфибия продолжает тушить лесные пожары в Турции (видео)

2024/08/29, 09:13
Злоумышленники изощряются в новых видах кибермошенничества
Общество

Злоумышленники изощряются в новых видах кибермошенничества

2024/08/29, 00:51