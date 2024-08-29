Новая украинская баллистическая ракета летит на 600-700 км.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что новая украинская баллистическая ракета способна поражать цели на расстоянии 600-700 километров. Он подчеркнул, что важны не только качество, но и количество такого вооружения, поскольку война с РФ требует масштабного производства ракет.

«В войнах высокой интенсивности решающую роль играет именно количество. Одна, две, три ракеты – это впечатляет, но не решает фундаментальных задач, которые стоят перед ракетами такого типа», — заявил Подоляк.