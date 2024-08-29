Ожидаются переговоры Байдена с Си

63 Просмотров

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили на встрече планы проведения в ближайшие недели телефонного разговора американского лидера Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, «стороны провели откровенную, содержательную и конструктивную дискуссию по ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

«Стороны приветствовали усилия по поддержанию открытыми каналов коммуникации, включая планы по проведению телефонного разговора на уровне лидеров в ближайшие недели», – отмечается в заявлении.