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Ожидаются переговоры Байдена с Си

Ожидаются переговоры Байдена с Си

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили на встрече планы проведения в ближайшие недели телефонного разговора американского лидера Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, «стороны провели откровенную, содержательную и конструктивную дискуссию по ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

«Стороны приветствовали усилия по поддержанию открытыми каналов коммуникации, включая планы по проведению телефонного разговора на уровне лидеров в ближайшие недели», – отмечается в заявлении.

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Ожидаются переговоры Байдена с Си
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