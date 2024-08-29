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Лондон не против ударов Storm Shadow по России, но опасается Вашингтона

Лондон не против ударов Storm Shadow по России, но опасается Вашингтона

В Великобритании поддерживают идею украинских ударов ракетами Storm Shadow по целям в России, однако публично не призывают к ней, так как опасаются ухудшения отношений с США. Об этом написало издание The Telegraph со ссылкой на собеседников в Белом доме и британском правительстве.

Журналисты отметили, что британский премьер-министр Кир Стармер не хочет «провоцировать скандал» и придерживается «консультативного подхода» к переговорам с США о предоставлении соответствующего разрешения, после дипломатических скандалов при предыдущем правительстве консерваторов.

Собеседник в Белом доме рассказал журналистам, что администрация действующего американского президента Джо Байдена обеспокоена тем, что использование Украиной ракет в войне против России даже без одобрения США может «обострить ситуацию» и привести к втягиванию американских войск в войну.

В то же время, по данным журналистов, ранее летом британское правительство обращалось к США с просьбой смягчить свою позицию и разрешить Украине использование ракет на территории России. А США, как отметили в издании, в частном порядке выразили недовольство поспешной позицией Британии в вопросе поставок военной техники Украине.

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