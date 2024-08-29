Экономические реформы Милея потерпели крах

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Правительство Аргентины приняло решение снизить налог на импорт товаров с 17,5% до 7,5%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аргентинского министра экономики Луиса Капуто.

Речь идет о «налоге ради инклюзивной и солидарной Аргентины» (PAIS). Он был повышен в декабре прошлого года после прихода к власти действующего президента страны Хавьера Милея. Поводом для его увеличения стало намерение увеличить федеральные доходы и закрыть фискальный дефицит.

Снижение уровня налога связано с инфляцией. Такими действиями, по словам министра, правительство Аргентины намерено ускорить ее спад.

По итогам июля инфляция в стране составила 4% против 26% в декабре 2023 года.