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Таджикистан объявил войну гадалкам и колдунам

Таджикистан объявил войну гадалкам и колдунам

МВД Таджикистана стало принимать меры к гадалкам, колдунам и их клиентам. О борьбе властей страны с колдовством сообщила пресс-служба министерства.

Ведомство опубликовало предупреждение для тех, кто верит гадалкам, колдунам, в их магию и колдовство. Согласно заявлению МВД, правоохранители выяснили, что некоторые граждане пользуются подобными услугами. Как отмечается, они платят колдунам и гадалкам за «совершение преступных действий», а также доверяют их предсказаниям.

«Только за последний месяц в список МВД внесено более 150 таких лиц, в их отношении принимаются законные меры», — проинформировала пресс-служба. Министерство предупредило, что граждан, посещающих гадалок и колдунов, будут вызывать в отделы МВД. На них составят материалы, которые затем поместят в картотеку ведомства с их фото.

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