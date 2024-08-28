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Бойцы ВСУ будут получать халяльные сухпайки

Бойцы ВСУ будут получать халяльные сухпайки

Министерство обороны Украины изменит сухпайки для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении ведомства.

В соответствии с принятыми изменениями бойцов ВСУ с декабря 2024 года начнут кормить в том числе халяльными и кошерными сухпайками. Вместе с тем в Минобороны республики отметили, что «важной частью новой стратегии» станут и растительные сухпайки. В ведомстве это объяснили учетом религиозных, медицинских и этических потребностей военных.

«Мы стремимся создать условия, в которых каждый защитник Украины будет чувствовать себя комфортно и уверенно. Знаем, что многие наши военные придерживаются различных религиозных традиций или имеют особые диетические потребности», — добавили в Минобороны Украины.

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