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Главное Экономика

Азербайджан и Uniper обсудили сотрудничество по «голубому водороду» (фото)

Азербайджан и Uniper обсудили сотрудничество по «голубому водороду» (фото)

Азербайджан обсудил с немецкой компанией Uniper возможности сотрудничества и реализацию совместных проектов в области расширения технологий «голубого водорода».

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

Обсуждения состоялись в рамках встречи заместителя министра энергетики Эльнура Солтанова с делегацией компании Uniper.

Стороны обсудили вопросы газоснабжения, энергетической безопасности, диверсификации поставок, энергоэффективности, энергетического перехода, сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, а также вопросы создания зон зеленой энергии в Азербайджане.

Была предоставлена информация о планах и инициативах Азербайджана в области зеленой энергетики в рамках COP29.

Кроме того, были рассмотрены вопросы развития сферы производства и экспорта зеленого водорода, обсуждены возможности сотрудничества и реализации совместных проектов по его производству и хранению, расширению технологий «голубого водорода». Была отмечена важность обмена опытом в этой сфере.

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