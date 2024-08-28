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Наш олимпиец извинился перед главой государства и народом страны

Наш олимпиец извинился перед главой государства и народом страны

Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов, завоевавший бронзовую медаль на летних Олимпийских играх во Франции, принес извинения президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана за некоторые высказывания в интервью российским СМИ.

В заявлении Магомедов подчеркнул, что орден, врученный президентом Азербайджана, представляет для него большую ценность.

«Я представляю Азербайджан с 2022 года и благодарен президенту страны, руководству Федерации борьбы Азербайджана и всем, кто создал для меня условия. Я горжусь тем, что представляю эту страну. Под флагом Азербайджана я стал чемпионом Европы, призером Чемпионата мира и Олимпийских игр. Мои высказывания в интервью российской прессе были результатом недопонимания. Орден, врученный мне президентом Азербайджана, очень ценен для меня, и не может быть и речи о каком-либо неуважении. Я извиняюсь перед президентом и всем азербайджанским народом», – приводит «Репорт» слова олимпийского призера.

Магомедхан Магомедов завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх Париж-2024 в весовой категории 97 кг.

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