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Азербайджан и Сербия обсудили развитие связей в сфере туризма (фото)

Азербайджан и Сербия обсудили развитие связей в сфере туризма (фото)

На встрече председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева с министром туризма и молодежи Республики Сербия Хусейном Мемичем обсуждены перспективы сотрудничества в сфере туризма между двумя странами, расширение работы, проводимой в рамках международных организаций, а также вопрос взаимного обмена важной информацией по туристическому образованию.

Согласно информации Госагентства, в рамках встречи Фуад Нагиев проинформировал Хусейна Мемича о том, что впервые тема туризма интегрирована в тематическую программу 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменению климата (COP29), которую в ноябре будет принимать Азербайджан.

Фуад Нагиев пригласил своего коллегу принять участие в первом Совещании высокого уровня министров по совершенствованию климатических действий в сфере туризма, которое пройдет в рамках Дня туризма.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере туризма между Бюро по туризму Азербайджана и Национальной туристической организацией Сербии.

Также состоялась встреча Фуада Нагиева с сопредседателем азербайджано-сербской межправительственной комиссии – министром культуры Николой Селаковичем.

На встрече было подчеркнуто, что сферы культуры и туризма тесно связаны друг с другом, а расширение существующего сотрудничества между двумя странами в этих сферах окажет положительное влияние на взаимный поток туристов.

Во встрече также принял участие посол Азербайджана в Сербии Кямиль Хасиев.

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