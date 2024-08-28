Надзиратель Гурбанова стала фигурантом уголовного дела

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В прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики проведено расследование на основании поступившего из Министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики материала о незаконных действиях надзирателя исправительной колонии смешанного режима Пенитенциарной службы этого учреждения Джейхуны Гурбановой.

Как сообщили в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики, в ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что Джейхуна Гурбанова, используя свое служебное положение, скрывала от досмотра различные предметы, запрещенные для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, проносила их в учреждение в своей сумке и передавала одной из осужденных женщин, отбывающих наказание в указанном учреждении.

По факту прокуратурой Нахчыванской Автономной Республики возбуждено уголовное дело и проводится расследование по статье 317-1.2 Уголовного кодекса.