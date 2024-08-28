ВС Армении вновь обстреляли наши позиции (обновлено) |
Будущее Дурова скрыто туманной завесой (обновлено, видео) |
Наш олимпиец извинился перед главой государства и народом страны |
Азербайджан добился экстрадиции 4-х лиц из России |
МИД России высказался о Зангезурском коридоре |
Россия в курсе о плане Баку по реинтеграции карабахских армян |
Французский политик требует импичмента Макрону из-за ареста Павла Дурова |
Трамп прокомментировал операцию ВСУ в Курской области |
Путин после разговора с Пашиняном позвонил Алиеву: что известно |
Главное Общество

Надзиратель Гурбанова стала фигурантом уголовного дела

Надзиратель Гурбанова стала фигурантом уголовного дела

В прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики проведено расследование на основании поступившего из Министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики материала о незаконных действиях надзирателя исправительной колонии смешанного режима Пенитенциарной службы этого учреждения Джейхуны Гурбановой.

Как сообщили в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики, в ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что Джейхуна Гурбанова, используя свое служебное положение, скрывала от досмотра различные предметы, запрещенные для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, проносила их в учреждение в своей сумке и передавала одной из осужденных женщин, отбывающих наказание в указанном учреждении.

По факту прокуратурой Нахчыванской Автономной Республики возбуждено уголовное дело и проводится расследование по статье 317-1.2 Уголовного кодекса.

Теги:
Из этой рубрики
Жители столичных районов останутся без газа
Общество

Жители столичных районов останутся без газа

2024/08/28, 21:37
Азербайджан добился экстрадиции 4-х лиц из России
Общество

Азербайджан добился экстрадиции 4-х лиц из России

2024/08/28, 20:04
Надзиратель Гурбанова стала фигурантом уголовного дела
Общество

Надзиратель Гурбанова стала фигурантом уголовного дела

2024/08/28, 18:56
Алиевы на открытии школы LANDAU и апарт-отеля The Grand в Sea Breeze (обновлено, фото, видео)
Общество

Алиевы на открытии школы LANDAU и апарт-отеля The Grand в Sea Breeze (обновлено, фото, видео)

2024/08/28, 18:40
В Баку меняется схема движения ряда автобусов
Общество

В Баку меняется схема движения ряда автобусов

2024/08/28, 16:18
Азербайджан подпишет соглашение с Грузией по Куре
Общество

Азербайджан подпишет соглашение с Грузией по Куре

2024/08/28, 16:08
Названы причины сокращения водных ресурсов в Азербайджане
Общество

Названы причины сокращения водных ресурсов в Азербайджане

2024/08/28, 15:01
Рафиг Вердиев: Уровень Каспия может опуститься на 6 метров
Общество

Рафиг Вердиев: Уровень Каспия может опуститься на 6 метров

2024/08/28, 13:52
На дороге Баку-Газах из-за взрыва шины грузовика погибла малолетняя девочка
Общество

На дороге Баку-Газах из-за взрыва шины грузовика погибла малолетняя девочка

2024/08/28, 13:03