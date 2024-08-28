ВС Армении вновь обстреляли наши позиции (обновлено) |
Будущее Дурова скрыто туманной завесой (обновлено, видео) |
Наш олимпиец извинился перед главой государства и народом страны |
Азербайджан добился экстрадиции 4-х лиц из России |
МИД России высказался о Зангезурском коридоре |
Россия в курсе о плане Баку по реинтеграции карабахских армян |
Французский политик требует импичмента Макрону из-за ареста Павла Дурова |
Трамп прокомментировал операцию ВСУ в Курской области |
Путин после разговора с Пашиняном позвонил Алиеву: что известно |
Главное Политика

МИД России высказался о Зангезурском коридоре

МИД России высказался о Зангезурском коридоре

Если говорить о транспортном коридоре «Север-Юг», то основная работа ведется в контактах с Азербайджаном и Ираном в западном направление из России вдоль Каспия по азербайджанской территории и далее в Иран.

Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует «Репорт».

Она отметила, что маршрут, который должен связать западные регионы Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении, обсуждается в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокировке всех экономических и транспортных связей на южном Кавказе под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

«Работа в трехсторонней рабочей группе ведется в рамках трехсторонней договоренностей [Трехстороннее заявление президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года] «, – сказала она.

По словам Захаровой, позиция Москвы по разблокированию коммуникаций между Баку и Ереваном очевидна и хороша известна.

«Мы исходим из того, что соответствующие договоренности будут достигнуты, реализованы по обоюдному согласию сторон и на взаимно приемлемых условиях, чтобы это отвечало интерес как Азербайджана и Армении, так и соседей», – отметила она.

Захарова при этом назвала крайне опасными попытки поставить трехсторонние договоренности лидеров РФ, Армении и Азербайджана под сомнение

«Мы как раз-таки побуждаем стороны к решению этого вопроса, но как Вы понимаете, без реализации этих договоренностей, которые были достигнуты по насущным вопросам, наверное, сделать это действительно достаточно сложно», – сказала она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва считает трехсторонние договоренности лидеров Армении, России и Азербайджана действующими.

Теги:
Из этой рубрики
МИД России высказался о Зангезурском коридоре
Политика

МИД России высказался о Зангезурском коридоре

2024/08/28, 18:27
Россия в курсе о плане Баку по реинтеграции карабахских армян
Политика

Россия в курсе о плане Баку по реинтеграции карабахских армян

2024/08/28, 18:18
Москва отвергает диалог с Киевом из-за вторжения в Курскую область
Политика

Москва отвергает диалог с Киевом из-за вторжения в Курскую область

2024/08/28, 18:03
Путин после разговора с Пашиняном позвонил Алиеву: что известно
Политика

Путин после разговора с Пашиняном позвонил Алиеву: что известно

2024/08/28, 13:30
Швабе возмущен, Баку чихать хотел
Политика

Швабе возмущен, Баку чихать хотел

2024/08/28, 11:06
Хаменеи намекнул на готовность к ядерным переговорам с США
Политика

Хаменеи намекнул на готовность к ядерным переговорам с США

2024/08/27, 23:45
США предостерегают Иран от удара по Израилю
Политика

США предостерегают Иран от удара по Израилю

2024/08/27, 23:30
Пентагон пока против дальнобойных ударов Киева по России (видео)
Политика

Пентагон пока против дальнобойных ударов Киева по России (видео)

2024/08/27, 23:10
Трамп сообщил, что договорился с Харрис
Политика

Трамп сообщил, что договорился с Харрис

2024/08/27, 23:09