МИД России высказался о Зангезурском коридоре

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Если говорить о транспортном коридоре «Север-Юг», то основная работа ведется в контактах с Азербайджаном и Ираном в западном направление из России вдоль Каспия по азербайджанской территории и далее в Иран.

Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует «Репорт».

Она отметила, что маршрут, который должен связать западные регионы Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении, обсуждается в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокировке всех экономических и транспортных связей на южном Кавказе под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

«Работа в трехсторонней рабочей группе ведется в рамках трехсторонней договоренностей [Трехстороннее заявление президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года] «, – сказала она.

По словам Захаровой, позиция Москвы по разблокированию коммуникаций между Баку и Ереваном очевидна и хороша известна.

«Мы исходим из того, что соответствующие договоренности будут достигнуты, реализованы по обоюдному согласию сторон и на взаимно приемлемых условиях, чтобы это отвечало интерес как Азербайджана и Армении, так и соседей», – отметила она.

Захарова при этом назвала крайне опасными попытки поставить трехсторонние договоренности лидеров РФ, Армении и Азербайджана под сомнение

«Мы как раз-таки побуждаем стороны к решению этого вопроса, но как Вы понимаете, без реализации этих договоренностей, которые были достигнуты по насущным вопросам, наверное, сделать это действительно достаточно сложно», – сказала она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва считает трехсторонние договоренности лидеров Армении, России и Азербайджана действующими.