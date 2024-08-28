Дуров доставлен в суд

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Сооснователь Telegram Павел Дуров доставлен в суд, пишет агентство AFP.

Срок предварительного задержания Дурова истек. На заседании в суде Парижа будет рассмотрен вопрос об его аресте и возможное предъявление обвинения.

Ранее стало известно, что ордер на арест на основателя Telegram и его брата Николая Дурова был выдан в марте 2024 года.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа в рамках расследования, которое проводится в отношении неустановленного лица по 12 составам преступлений.