Сооснователь Telegram Павел Дуров доставлен в суд, пишет агентство AFP.
Срок предварительного задержания Дурова истек. На заседании в суде Парижа будет рассмотрен вопрос об его аресте и возможное предъявление обвинения.
Ранее стало известно, что ордер на арест на основателя Telegram и его брата Николая Дурова был выдан в марте 2024 года.
Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа в рамках расследования, которое проводится в отношении неустановленного лица по 12 составам преступлений.