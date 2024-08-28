В поставленной из Армении в Россию клубнике обнаружили опасный пестицид

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В поставленной из Армении в Россию клубнике обнаружили опасный пестицид тебуконазол. Партию ягод планировалось реализовать в Москве, Подмосковье и Тульской области.

Пестициды обнаружили в 4-тонной партии, которую отобрали на проверку 21 августа. В образце проверяли количество пестицидов трифлоксистробин и тебуконазол. Первый, судя по некоторым исследованиям, влияет на репродуктивность или фертильность. А препараты на основе второго относятся ко второму классу опасности для человека. В итоге нашли 0,152 мг/кг тебуконазола. Его показатель не нормируется, но наличие в продукции уже считается небезопасным.

Кроме того, 16 августа проверяли другую партию клубники из Армении. Там было превышено содержание пестицида бупиримат.