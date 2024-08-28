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Песков заявил о планах транзита российского газа в Европу через Турцию вместо Украины

Песков заявил о планах транзита российского газа в Европу через Турцию вместо Украины

Прекращение транзита российского газа через Украину нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, но есть и альтернативные маршруты, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, такие решение украинской стороны нанесут серьезный урон интересам европейских потребителей, которые по-прежнему желают покупать более гарантированный и доступный по ценовым параметрам российский газ в сравнении с другими товарами, которые поступают, прежде всего, из США. Им придется платить гораздо больше, делая тем самым свою промышленность менее конкурентоспособной», – сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.

Он заметил, что есть и альтернативные маршруты поставок газа в Европу.

«Есть альтернативные маршруты, есть планы по созданию хаба в Турции. Ведется работа на этот счет», – сказал Песков.

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