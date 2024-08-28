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В Польше заявили, что ни одна страна не станет сбивать российские ракеты над Украиной

В Польше заявили, что ни одна страна не станет сбивать российские ракеты над Украиной

Страны Североатлантического альянса скептически относятся к идее президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над его страной.

Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентству РАР.

«По этому вопросу есть большой скептицизм. Ни одно государство в отдельности не примет таких решений», — заявил он.

Косиняк-Камыш отметил, что сам не наблюдал в НАТО сторонников принятия решения поддержать Зеленского и сбивать российские ракеты. При этом он отметил, что с пониманием относится к желанию украинского лидера, поскольку «это его роль».

Министр национальной обороны среди прочего напомнил, что роль Польши — принимать решения, соответствующие интересам его государства.

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