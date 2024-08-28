В России нашли замену мигрантам из Средней Азии

756 Просмотров

Не исключено, что в условиях ужесточения отношения к трудовым мигрантам из Средней Азии, в Россию начнут завозить рабочих из Индии и Северной Кореи. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец при правительстве РФ.

Его цитирует «Говорит Москва».

По его словам, представители рекрутинговых агентств не видят большой проблемы в том, чтобы завести в Россию несколько тысяч квалифицированных рабочих из Индии, которых можно использовать на технологически сложных производствах. Про мигрантов из Центральной Азии такое можно сказать не всегда.

При этом он подчеркнул, что в России миграционный вопрос создал социальную напряженность. Местное население раздражено тем, что коренных граждан вытесняют с рабочих мест, а сами мигранты зачастую не стремятся к интеграции в российское общество.