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Экстремальная жара угрожает исчезновению сорта винограда в Европе

Экстремальная жара угрожает исчезновению сорта винограда в Европе

Экстремальные погодные условия угрожают производству на винодельнях Южной Европы, ставя под угрозу один из сортов винограда. По данным CNBC, речь идет о сорте асиртико, используемом для производства белого вина. Из-за сильной жары объемы производства резко сократились. Винодел Яннис Параскевопулос с острова Санторини сообщил, что в прошлом году производство на его винодельне Gaia Wines составило лишь треть от объема 2022 года, а урожай этого года может снизиться до одной шестой от уровня 2022-го.

Эксперты опасаются, что к 2040 году сорт асиртико может полностью исчезнуть.

Согласно данным Международной организации винограда и вина (OIV), мировое производство вина в 2023 году сократилось на 10 процентов, достигнув 237,3 миллиона гектолитров, что является самым низким показателем за последние 60 лет.

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