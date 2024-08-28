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У Польши больше нет оружия, которое она могла бы передать Украине

У Польши больше нет оружия, которое она могла бы передать Украине

Польша на данный момент не может поставлять Украине оружие. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Сегодня мы пожертвовали все, что могли пожертвовать Украине. Польское правительство сделало многомиллиардные пожертвования оборудования Украине. Это все, что мы смогли пожертвовать. Я знаю, что Украина нуждается во многих видах вооружения, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно поддерживать свои возможности. И это является приоритетом для меня как министра обороны», – сказал он в интервью РАР.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что польская военная помощь в последнее время сократилась, и призвал передать МиГ-29. Косиняк-Камыш заявил, что «понимает Зеленского», потому что просить оружие это «его роль», но Польша не может передать Украине свои МиГ-29 до получения новых истребителей, заказанных у союзников, которые начнут поступать в 2026 году.

Он подчеркнул, что безопасность страны является приоритетом, и Украина должна понимать необходимость сохранения польских оборонных возможностей.

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