В Азербайджане взялись за лиц, загрязняющие окружающую среду

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В Билясуварcком районе к административной ответственности привлечены лица, загрязняющие окружающую среду бытовыми отходами.

Как сообщили в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского районного отдела полиции с целью пресечения нарушений санитарно-гигиенических правил, были выявлены случаи выброса бытовых отходов за пределы установленных мест.

За последнюю неделю в отношении 18 человек составлен протокол в административном порядке за нарушение требований соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, в результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского РОП в отношении лиц, нарушивших правила пользования табачными изделиями в течение последних нескольких дней в отношении 11 человек, куривших в кафе, ресторанах и других запрещенных местах, расположенных на территории района, а также выбросивших отходы табачных изделий, были применены меры административного взыскания.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.