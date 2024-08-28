Нассим Талеб раскритиковал Макрона: «Его слова нужно понимать наоборот»

157 Просмотров

Писатель и экономист Нассим Талеб, известный своей теорией «Черного лебедя», прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, касающееся ареста основателя Telegram Павла Дурова. Талеб заявил, что каждое слово, написанное Макроном по этому поводу, следует понимать в противоположном смысле, сообщает Minval.

«Это чистый орвеллианизм», – отметил Талеб, намекая на аллюзию к произведениям Джорджа Оруэлла, в которых язык искажался, чтобы скрыть правду.

Макрон ранее сделал заявление, поддерживающее действия французских властей, что вызвало критику со стороны различных общественных деятелей, включая Талеба.

Эксперты отмечают, что подобные комментарии могут усилить общественные дебаты о свободе слова и правах человека в Европе.