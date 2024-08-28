Закрывается въезд в центр Баку со стороны Бадамдара

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С завтрашнего дня дорога, въезжающая в центр Баку со стороны Бадамдара, будет закрыта.

Как сообщили в управлении Госавтоинспекции Бакинской государственной дорожной полиции, в Ясамальском районе движение транспортных средств с пересечения улицы Микаила Мушфига и проспекта Метбуат в направлении улицы Микаила Алиева (Управление Государственной дорожной полиции города Баку, Ени Ясамал и Внешняя кольцевая дорога) будет полностью ограничено.

Таким образом, транспортные средства, следующие по Внешней кольцевой дороге, могут направиться в сторону центра города только с въездом на территорию Ени Ясамал.

Было отмечено, что движение по Бадамдарскому шоссе в направлении центра будет свободным.