Банки ОАЭ начали блокировать платежи из России за китайскую технику

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В августе банки в Объединенных Арабских Эмиратах начали отклонять оплату электроники со стороны российских компаний, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По словам представителя одного из дистрибьюторов, операции блокируют в тех случаях, когда оплачиваемая техника из других стран не поступает в ОАЭ. Собеседник издания пояснил, что прежде российские импортеры «использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай», при этом товары сразу отправлялись в Россию. «Через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10–20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30%», — сообщил он.

Гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов подтвердил проблему с оплатой через банки в Дубае, отметив, что блокировку инициирует китайская сторона (китайские банки из-за санкционных рисков весной начали блокировать российские платежи за электронику). По его словам, банки Китая запрашивают у организаций в Дубае данные о происхождении поступающих к ним средств и таможенную декларацию.

По словам учредителя бренда Jacky’s Гусейна Иманова, российские компании нашли способ проводить финансовые операции, но с повышенной комиссией. Он допустил, что к концу осени — началу зимы может начаться дефицит техники, а цены вырастут на 8–10%. Осипов предположил, что к декабрю стоимость электронных компонентов в России вырастет на 5%.