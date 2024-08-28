Байден одобрил строительство пирса в Газе

119 Просмотров

Президент США Джо Байден дал зеленый свет на строительство плавучего пирса для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, несмотря на предостережения о возможных проблемах из-за сильных волн и возражения некоторых чиновников.

Об этом пишет Washington Post.

По данным издания, президента предупреждали, что этот проект может отвлечь внимание от усилий по принуждению Израиля открыть дополнительные сухопутные маршруты в регион. Об этом говорится в отчете Управления генерального инспектора США.

В марте, на фоне ухудшения гуманитарной ситуации, Байден анонсировал создание системы морской доставки помощи в Газу. Пирс проработал лишь полторы недели в мае, после чего был поврежден во время шторма и отправлен на ремонт. Ожидается, что проект обошелся американским налогоплательщикам в около 300 миллионов долларов.