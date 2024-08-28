Концерн «Калашников» презентует в Баку новый гранатомет (видео)

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40х46 мм подствольный гранатомет ГП-46 производства АО «Концерн «Калашников» впервые будет представлен на 5-й Международной выставке

оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет 24-26 сентября в Баку.

Изделие предназначено для поражения живой силы противника, расположенной на местности, находящейся в окопах, траншеях и небронированной технике. Гранатомет может применяться присоединенным к автомату Калашникова, либо к модулю – специальному отъемному прикладу, позволяющему использовать его как отдельное оружие. Позволяет вести настильную или навесную стрельбу. Гранатомет, установленный на АК, не препятствует стрельбе из автомата. Заряжание происходит при повороте ствола ГП-46 влево или вправо.

Гранатомет может применяться для стрельбы прямой наводкой на дальность до 400 м, стрельбы по точечным и площадным целям, стрельбы «с плеча» или из укрытия.

Основные характеристики гранатомета:

Длина гранатомета, мм

380

Калибр, мм

40

Масса гранатомета, кг

1,6

Прицельная дальность стрельбы (с шагом 50 м), м

400

Скорострельность, выстрелов/мин

5-6