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Концерн «Калашников» презентует в Баку новый гранатомет (видео)

Концерн «Калашников» презентует в Баку новый гранатомет (видео)

40х46 мм подствольный гранатомет ГП-46 производства АО «Концерн «Калашников» впервые будет представлен на 5-й Международной выставке
оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет 24-26 сентября в Баку.

Изделие предназначено для поражения живой силы противника, расположенной на местности, находящейся в окопах, траншеях и небронированной технике. Гранатомет может применяться присоединенным к автомату Калашникова, либо к модулю – специальному отъемному прикладу, позволяющему использовать его как отдельное оружие. Позволяет вести настильную или навесную стрельбу. Гранатомет, установленный на АК, не препятствует стрельбе из автомата. Заряжание происходит при повороте ствола ГП-46 влево или вправо.

Гранатомет может применяться для стрельбы прямой наводкой на дальность до 400 м, стрельбы по точечным и площадным целям, стрельбы «с плеча» или из укрытия.

Основные характеристики гранатомета:

Длина гранатомета, мм
380
Калибр, мм
40
Масса гранатомета, кг
1,6
Прицельная дальность стрельбы (с шагом 50 м), м
400
Скорострельность, выстрелов/мин
5-6

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