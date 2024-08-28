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Из-за ареста Дурова Франция лишилась $17 миллиардов

Из-за ареста Дурова Франция лишилась $17 миллиардов

Немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком заявил, что Французское правительство понесло значительные финансовые потери из-за ареста Павла Дурова.

По его словам, ОАЭ заморозили сделку на сумму 17 миллиардов долларов по покупке 80 истребителей Rafale, выразив возмущение арестом Дурова. Дотком подчеркнул, что Павел Дуров является гражданином ОАЭ и близким другом заместителя премьер-министра Хамдана Аль Мактума.

Также СМИ сообщают, что Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность полной блокады военно-технического сотрудничества с Францией.

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