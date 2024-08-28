Агрессивный дельфин совершил в Японии серию нападений на людей

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В Японии одинокого и потенциально сексуально недовольного дельфина обвиняют в нападении на пловцов. Об этом сообщает BBC.

Считается, что дельфин-афалина причастен к 18 нападениям вблизи города Михама в этом году. Одному ребенку, который в этом году подвергся нападению дельфина, наложили 20 швов на палец.

По меньшей мере шесть человек были ранены во время нападений в прошлом году, в том числе один пловец получил переломы ребер. Еще один человек пострадал во время нападения в 2022 году.

Эксперты считают, что агрессия дельфина может быть связана с «сексуальной фрустрацией» из-за одиночества, гормональных колебаний или желания доминировать.

Также дельфин может стать агрессивным, если его «исключили» из группы себе подобных или если в прошлом он был ранен человеком. Поэтому, невзирая на их репутацию доброжелательных животных, нападения дельфинов могут быть смертельными.