Азербайджан выиграл чемпионат мира по робототехнике |
32 года назад армянские фашисты учинили резню в селе Баллыгая |
США предостерегают Иран от удара по Израилю |
Пентагон пока против дальнобойных ударов Киева по России (видео) |
СМИ: Анкара может отказаться от С-400 в обмен на F-35 |
Фидан: Мы и далее будем укреплять узы дружбы и братства |
В ближайшее время завершится прокладка газопровода Игдыр-Нахчыван |
Путин последовал совету Алиева и занялся проблемами Каспия |
Зеленский: Про что говорил старый дед в Азербайджане, мне неизвестно |
Главное Мир

Агрессивный дельфин совершил в Японии серию нападений на людей

Агрессивный дельфин совершил в Японии серию нападений на людей

В Японии одинокого и потенциально сексуально недовольного дельфина обвиняют в нападении на пловцов. Об этом сообщает BBC.

Считается, что дельфин-афалина причастен к 18 нападениям вблизи города Михама в этом году. Одному ребенку, который в этом году подвергся нападению дельфина, наложили 20 швов на палец.

По меньшей мере шесть человек были ранены во время нападений в прошлом году, в том числе один пловец получил переломы ребер. Еще один человек пострадал во время нападения в 2022 году.

Эксперты считают, что агрессия дельфина может быть связана с «сексуальной фрустрацией» из-за одиночества, гормональных колебаний или желания доминировать.

Также дельфин может стать агрессивным, если его «исключили» из группы себе подобных или если в прошлом он был ранен человеком. Поэтому, невзирая на их репутацию доброжелательных животных, нападения дельфинов могут быть смертельными.

Теги:
Из этой рубрики
Число магнитных бурь на Земле возрастет
Мир

Число магнитных бурь на Земле возрастет

2024/08/28, 01:09
Агрессивный дельфин совершил в Японии серию нападений на людей
Мир

Агрессивный дельфин совершил в Японии серию нападений на людей

2024/08/28, 00:28
Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
Мир

Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

2024/08/28, 00:18
Южная Корея вслед за Францией объявила о претензиях к Telegram
Мир

Южная Корея вслед за Францией объявила о претензиях к Telegram

2024/08/28, 00:03
Зеленский обвинил Путина в стремлении получить треть территории Украины
Мир

Зеленский обвинил Путина в стремлении получить треть территории Украины

2024/08/27, 22:56
Флориан Филиппо уличил Макрона в обмане Дурова
Мир

Флориан Филиппо уличил Макрона в обмане Дурова

2024/08/27, 22:39
Подругу Дурова отпустили, но гаджеты конфисковали
Мир

Подругу Дурова отпустили, но гаджеты конфисковали

2024/08/27, 22:13
Гросси отметил угрозу ядерного инцидента на Курской АЭС
Мир

Гросси отметил угрозу ядерного инцидента на Курской АЭС

2024/08/27, 20:31
Попытка госпереворота на Мальдивах
Мир

Попытка госпереворота на Мальдивах

2024/08/27, 20:23