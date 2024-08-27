Обнародована информация о ДТП со смертельным исходом с участием начальника полиции

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25 августа около 23 часов в районе села Ашагы Гейнюк на автодороге Шеки-Гах произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В пресс-службе МВД сообщили, что по факту аварии автомобиля марки «Toyota», в салоне которого также находился начальник Гахского районного отдела полиции, возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

25 августа около 23 часов вечера в Шеки автомобиль сбил насмерть 37-летнего мужчину, напоминает АПА. ДТП произошло на участке автодороги Шеки-Гах, проходящей по территории села Ашагы Гейнюк. Автомобиль сбил Самрата Шахрияра оглу Пашаева 1987 года рождения. С.Пашаев погиб от тяжелых травм.