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Обнародована информация о ДТП со смертельным исходом с участием начальника полиции

Обнародована информация о ДТП со смертельным исходом с участием начальника полиции

25 августа около 23 часов в районе села Ашагы Гейнюк на автодороге Шеки-Гах произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В пресс-службе МВД сообщили, что по факту аварии автомобиля марки «Toyota», в салоне которого также находился начальник Гахского районного отдела полиции, возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

25 августа около 23 часов вечера в Шеки автомобиль сбил насмерть 37-летнего мужчину, напоминает АПА. ДТП произошло на участке автодороги Шеки-Гах, проходящей по территории села Ашагы Гейнюк. Автомобиль сбил Самрата Шахрияра оглу Пашаева 1987 года рождения. С.Пашаев погиб от тяжелых травм.

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