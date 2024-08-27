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Пентагон пока против дальнобойных ударов Киева по России (видео)

Пентагон пока против дальнобойных ударов Киева по России (видео)

США пока не планируют снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории несмотря на жалобы Владимира Зеленского, призывающего Запад их снять, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Наша политика не меняется. Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня. Однако, что касается ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», – ответил он журналистам на вопрос, планируют ли американские власти пересмотреть ограничения на фоне жалоб Зеленского.

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