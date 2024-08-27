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Трамп договорился о дебатах с Харрис

Трамп договорился о дебатах с Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о дебатах с его соперницей в борьбе за пост главы государства Камалой Харрис достигнута, они пройдут 10 сентября.

«Я достиг договоренности с радикально левыми демократами о дебатах с товарищем Камалой Харрис. Их покажут на ABC фейк News, самым грязным и нечестным телетранслятором, 10 сентября из Филадельфии», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что дебаты пройдут по тем же правилам, что и июньские с участием Джо Байдена.

«Кандидаты будут стоять, им нельзя приносить записи или шпаргалки. Телеканал ABC заверил, что дебаты будут честными и равными, а стороны не получат вопросы заранее», – указал Трамп.

Он отметил, что Fox News оставит место в сетке вещания для дебатов на 4 сентября, если Харрис согласится на них. Третий раунд дебатов на NBC News пока не согласован, добавил политик.

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