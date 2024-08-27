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Флориан Филиппо уличил Макрона в обмане Дурова

Флориан Филиппо уличил Макрона в обмане Дурова

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил возмущение действиями президента Эммануэля Макрона, опубликовав резкое заявление в соцсети X.

Филиппо задался вопросом: «Неужели Макрон задержал Павла Дурова?!» Это заявление последовало после публикации газеты Le Canard Enchaîné, в которой сообщалось, что генеральный директор Telegram якобы рассказал полиции о планах на ужин с Макроном в день своего задержания. Филиппо обвинил президента в возможном обмане, подчеркнув, что такие действия могут быть частью миссии по указанию внешних сил, стремящихся посадить в тюрьму всех защитников свободы слова.

Лидер «Патриотов» настаивает на том, чтобы Макрон дал объяснения по данному инциденту.

Отметим, что задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров в день прибытия в республику сообщил полиции, что должен был ужинать с президентом Эммануэлем Макроном. Об этмо сообщала газета Le Canard enchaîné.

В Елисейском дворце при этом опровергли эти заявления и отметили, что «в тот вечер президент был в Ле-Туке».

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