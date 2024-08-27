Подругу Дурова отпустили, но гаджеты конфисковали

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Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа отпустили 24-летнюю стримершу Юлию Вавилову и телохранителя бизнесмена Павла Дурова. Однако перед этим французские силовики забрали у них телефоны и ноутбуки на досмотр, сообщил источник, знакомый с ситуацией, агенству «Регнум».

«На данный момент связи с Юлией нет, но окружение Дурова сообщило, что у неё и телохранителя работники прокуратуры забрали всё электронное. Сказали, что отправят на экспертизу, и непонятно, когда отдадут», — рассказал источник. Он отметил, что девушка после задержания не выходила на связь.