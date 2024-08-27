Байрамов: Азербайджано-турецкие отношения принесут мир и стабильность

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Азербайджано-турецкие отношения принесут в регион мир, стабильность и благополучие.

Об этом заявил находящийся с визитом в Турции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции со своим коллегой Хаканом Фиданом. Его слова приводит «Репорт».

Министр отметил, что позиции Азербайджана и Турции едины во всем, в том числе, в области политики и дипломатии: “Это взаимная поддержка, стратегическое партнерство и союзнические отношения. Так будет продолжаться и в международной плоскости. Мы считаем, что эти связи принесут в регион мир, стабильность, благополучие”.

В заключение Джейхун Байрамов пригласил турецкого коллегу посетить Азербайджан.