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Байрамов напомнил о территориальных претензиях Еревана к Азербайджану

Байрамов напомнил о территориальных претензиях Еревана к Азербайджану

Азербайджанская сторона представила Армении проект мирного соглашения и 5 основных принципов.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

«Значительная часть проекта была согласована в процессе переговоров, но конституция Армении и некоторые другие нормативно-правовые акты по-прежнему содержат территориальные претензии к Азербайджану.

При этом ни для кого не секрет, что у Армении есть территориальные претензии и к Турции.

В настоящее время самым большим препятствием на пути к заключению мирного договора являются территориальные претензии к нашим странам в конституции Армении», – приводит «Тренд» его слова.

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