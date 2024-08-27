Израиль направит в Катар делегацию для переговоров по заложникам

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Израильская делегация планирует 28 августа направиться в Катар для продолжения переговоров с посредниками по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Израильская переговорная группа завтра планирует вылететь в Доху, столицу Катара. Цель поездки – продолжение переговоров с посредниками по сделке об освобождении заложников», – сказал Гендельман, которого цитирует ТАСС.

По его словам, в Дохе «делегация планирует встретиться с представителями Египта, Катара и США».