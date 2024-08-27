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Гросси отметил угрозу ядерного инцидента на Курской АЭС

Гросси отметил угрозу ядерного инцидента на Курской АЭС

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетивший атомную электростанцию в Курчатове. Его слова приводит ТАСС.

«Мой приезд сюда связан с тем, что в относительной близости с городом Курск, атомной станцией, сейчас происходят боевые действия. <…> Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», — уточнил он.

Он подчеркнул, что атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.

Гросси отметил, что функционирование станции «очень близко к нормальному». По его словам, он побывал в реакторном зале, машинном зале, зале управления оборудованием, в хранилище отработавшего ядерного топлива.

«Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию станции. Я, находясь там, видел следы этих атак. В целом, тот факт, что в нескольких километрах от атомной электростанции ведутся боевые действия, вызывает большое опасение и беспокойство за режим безопасности», — сказал он.

Глава МАГАТЭ назвал ситуацию вокруг Курской АЭС исключительным случаем, так как речь идет о работающем атомном объекте, где «речь идет о совершенно других температурах». «И в случае, если на станцию будет оказано внешнее воздействие, последствия могут оказаться крайне серьезными», — предупредил Гросси.

Он напомнил, что на станции используются реакторы типа РБМК, у которых нет защитной оболочки. Как пояснил Гросси, активная зона реактора таким образом «находится практически в обычном здании, очень уязвимом перед удачами артиллерии».

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