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Попытка госпереворота на Мальдивах

Попытка госпереворота на Мальдивах

Президент Мальдив Мохамед Муиззу сообщил о попытке устроить в стране госпереворот в связи с решением местного банка о прекращении зарубежных операций с использованием карт, привязанных к счетам в национальной валюте государства — руфиях. Об этом пишет местный информационный портал The Edition.

В материале говорится, что в ситуацию вмешался центральный банк Мальдив, призвавший отменить решение, и кредитная организация последовала рекомендации регулятора. Сам Муиззу отметил, что был против решения о приостановке зарубежных транзакций и указал на то, что большая часть совета директоров банка не назначалась правительством страны.

«Это <…> безусловно, было попыткой госпереворота», — цитирует главу государства The Edition.

Портал также сообщает, что полиция уже приступила к расследованию попытки устроить свержение власти в государстве. По информации правоохранителей, скандальное решение банк принял именно в тот момент, когда группа политиков участвовала в пресс-конференции на тему финансовой обстановки на Мальдивах.

Представители полиции добавили, что в тот же момент в социальных сетях активизировались боты, начавшие распространять призывы к беспорядкам и свержению власти.

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