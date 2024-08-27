СМИ: Анкара может отказаться от С-400 в обмен на F-35 |
Фидан: Мы и далее будем укреплять узы дружбы и братства |
В ближайшее время завершится прокладка газопровода Игдыр-Нахчыван |
Путин последовал совету Алиева и занялся проблемами Каспия |
Зеленский: Про что говорил старый дед в Азербайджане, мне неизвестно |
Сарсангское водохранилище разрослось до максимума (видео) |
ВСУ захватили 100 населенных пунктов в Курской области и взяли в плен 600 российских солдат |
Лавров: Россия уточняет свою ядерную доктрину |
500 бойцов ВСУ прорвались через границу с Белгородской областью России, идут бои (обновлено) |
Главное Экономика

Стармер заявил о плачевном состоянии британской экономики (видео)

Стармер заявил о плачевном состоянии британской экономики (видео)

Британская экономика находится в плачевном состоянии, поэтому властям королевства придётся прибегнуть к болезненным мерам, заявил глава правительства Кир Стармер в ходе пресс-конференции.

«Буду с вами честен: ситуация хуже, чем мы когда-либо могли представить. В первые недели мы обнаружили «чёрную дыру» в £22 млрд [€25,8 млрд] в государственном бюджете», – указал премьер, которого цитирует «Версия».

По утверждению политика, на прошлой неделе выяснилось, что безответственность предшествующего кабмина привела к увеличению долга на £5 млрд (€5,8 млрд) в течение трёх месяцев.

По замечанию Стармера, недавние беспорядки в стране продемонстрировали наличие глубоких проблем в обществе: вандализма, расизма и насилия. Он назвал сложившуюся ситуацию следствием проводимой десятилетиями неудачной политики.

«В октябре будет представлен бюджет, и он будет болезненным. У нас нет иного выбора, учитывая ситуацию», – предупредил британский премьер. Он добавил, что речь не идёт о повышении подоходного налога или НДС, но возможен рост других сборов, прежде всего для самых зажиточных жителей страны. Стармер также заявил о намерении «серьёзно взяться» за проживающих в королевстве налоговых резидентов других стран.

Теги:
Из этой рубрики
В Украине планируют построить новую АЭС
Экономика

В Украине планируют построить новую АЭС

2024/08/27, 22:25
Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией достиг $8 млрд
Экономика

Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией достиг $8 млрд

2024/08/27, 21:14
В ближайшее время завершится прокладка газопровода Игдыр-Нахчыван
Экономика

В ближайшее время завершится прокладка газопровода Игдыр-Нахчыван

2024/08/27, 20:33
Стармер заявил о плачевном состоянии британской экономики (видео)
Экономика

Стармер заявил о плачевном состоянии британской экономики (видео)

2024/08/27, 19:41
Амирбеков отметил важность Среднего коридора в расширении торговли с Сеулом
Экономика

Амирбеков отметил важность Среднего коридора в расширении торговли с Сеулом

2024/08/27, 18:14
Украина отказалась от продления договора о транзите газа из России
Экономика

Украина отказалась от продления договора о транзите газа из России

2024/08/27, 17:31
Socar и Татнефть создадут совместные предприятия
Экономика

Socar и Татнефть создадут совместные предприятия

2024/08/27, 10:41
Ливия приостановила нефтедобычу
Экономика

Ливия приостановила нефтедобычу

2024/08/27, 00:32
Эмин Агаларов инвестирует $133 млн в масштабный проект в Ташкенте
Экономика

Эмин Агаларов инвестирует $133 млн в масштабный проект в Ташкенте

2024/08/27, 00:13