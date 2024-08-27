Стармер заявил о плачевном состоянии британской экономики (видео)

103 Просмотров

Британская экономика находится в плачевном состоянии, поэтому властям королевства придётся прибегнуть к болезненным мерам, заявил глава правительства Кир Стармер в ходе пресс-конференции.

«Буду с вами честен: ситуация хуже, чем мы когда-либо могли представить. В первые недели мы обнаружили «чёрную дыру» в £22 млрд [€25,8 млрд] в государственном бюджете», – указал премьер, которого цитирует «Версия».

По утверждению политика, на прошлой неделе выяснилось, что безответственность предшествующего кабмина привела к увеличению долга на £5 млрд (€5,8 млрд) в течение трёх месяцев.

По замечанию Стармера, недавние беспорядки в стране продемонстрировали наличие глубоких проблем в обществе: вандализма, расизма и насилия. Он назвал сложившуюся ситуацию следствием проводимой десятилетиями неудачной политики.

«В октябре будет представлен бюджет, и он будет болезненным. У нас нет иного выбора, учитывая ситуацию», – предупредил британский премьер. Он добавил, что речь не идёт о повышении подоходного налога или НДС, но возможен рост других сборов, прежде всего для самых зажиточных жителей страны. Стармер также заявил о намерении «серьёзно взяться» за проживающих в королевстве налоговых резидентов других стран.