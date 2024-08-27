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Латвийских женщин могут призвать на военную службу

Латвийских женщин могут призвать на военную службу

Министерство обороны Латвийской республики может призвать женщин на военную службу в 2028 году. Такое мнение высказал министр обороны страны Андрис Спрудс в эфире латвийского телеканала TV3.

«Я поддерживаю обязательную военную службу женщин, потому что речь идет о комплексной национальной обороне», — заявил глава оборонного ведомства.

Спрудс также отметил, что для успешной реализации идеи призыва женщин к 2028 году необходимо создать общественную дискуссию по этому вопросу, а также обеспечить должное качество службы национальной обороны и необходимое соответствие современным тенденциям.

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