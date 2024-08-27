Французский адвокат – «Минвалу»: Арест Павла Дурова носит чисто политическую подоплеку

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О любопытных деталях ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции в эксклюзивном интервью Minval.az рассказал французский адвокат Ален Дюфло. По его словам, никаких жалоб на Павла Дурова в прокуратуру не поступало, расследование начато по инструкции министра юстиции Франции.

– Как вы думаете, что ждет Павла Дурова и насколько это серьезно?

– Для меня, конечно, это дело носит чисто политическую подоплеку. Прокурор уже несколько месяцев проводит расследование по своей так называемой «собственной инициативе», получив соответствующие инструкции от министра юстиции: никаких жалоб на Дурова ни от кого не поступало. Я вижу минимум две юридические проблемы, то есть нарушения процессуальных норм, а может быть, и больше. Дело в том, что обвинить Дурова в соучастии в различных преступлениях возможно только в том случае, если он совершил какие-то противоправные действия. Но не в том случае, если он ничего не сделал: никакой сдержанности, никакого сотрудничества.

– Что стоит за этим арестом? Ведь обвинения выглядят абсурдно.

– Я полностью согласен с вами. Это очень искусственно и, похоже, не французский вопрос, здесь замешана международная сеть. Возможно, Франция хочет оказать давление на Евросоюз, чтобы тот утвердил новые правила для интернет-платформ. А возможно, что дело фабрикуется с помощью давления со стороны США.

– Почему именно сейчас выдвигаются такие обвинения? Криминальные структуры уже давно свободно используют возможности социальных сетей. В частности, на Facebook были площадки, где торговали всем незаконным и предлагали сомнительные услуги, но тогда никому и в голову не приходило арестовывать Марка Цукерберга.

– Как раз вторая юридическая проблема заключается в том, что Telegram – это не Павел Дуров, а компания, несущая собственную ответственность, и мы не можем привлечь к ответственности физическое лицо. Отвечать должно юридическое лицо.

– Также есть версия, что Дуров намеренно выбрал Францию, чтобы обеспечить свою безопасность. Говорят, что в Баку Дуров хотел встретиться с Владимиром Путиным, но не смог, затем он улетел во Францию. И это несмотря на то, что он знал, что его там разыскивают.

– У меня нет информации на этот счет. Но почему бы и нет? Дуров может приехать во Францию, чтобы получить защиту от экстрадиции в другую страну, и в США – тоже. Также возможно (я сталкиваюсь с некоторыми клиентами-иностранцами), что Дурова дружелюбно «пригласили» к судье «просто» для разговора и общения. Он мог попасть в юридическую ловушку.

– Известно ли вам, кто является адвокатом Павла Дурова?

– Эта информация держится в секрете.

– Можно ли сказать, что Дурова взяли в заложники, чтобы заполучить ключи от платформы, либо…?

– Даст он согласие передать коды или нет, это не повлияет на обвинение, это повлияет лишь на размер будущей санкции.

– То есть повлияет на меру пресечения?

– Даже очень.

– Но между Францией и Соединенными Штатами существует договор об экстрадиции. Возможен ли такой поворот событий, то есть выдача, если Соединенные Штаты будут настаивать?

– Нет, потому что у Дурова французский паспорт, а Франция не может экстрадировать своих граждан. Завтра все решится: свобода или тюрьма?

Рамелла Ибрагимхалилова