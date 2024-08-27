Зеленский: Про что говорил старый дед в Азербайджане, мне неизвестно

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Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о продлении договора о транзите газа из России, назвал своего российского коллегу «старым дедом».

«Про что говорил старый дед в Азербайджане, мне неизвестно, не уверен, что о газе. Думаю, были другие вопросы», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос, обсуждал ли Владимир Путин транзит газа во время визита в Баку. Об этом пишет ТВЦ.

Украинский президент добавил, что Киев отказывается от продления договора о транзите газа из России. По его словам, в этом вопросе поставлена точка.