Сократился поток жалоб в налоговые органы

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В июле этого года в налоговые органы Азербайджана поступило 42018 обращений, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, 96% обращений составили заявления, 3,9% – жалобы, 0,1% – предложения.

Из общего числа обращений 92,1% были рассмотрены в июле, 7,9% находятся в процессе рассмотрения. Из рассмотренных обращений 59,7% нашли свое решение, по 39% даны разъяснения, по остальным приняты решения в соответствии с законом.

Количество фактических жалоб составило 1 402, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

70,8% разрешенных жалоб касались камеральных налоговых проверок, 4% – налоговой задолженности, 3,8% – выплат по социальному страхованию и пр.