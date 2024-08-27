Стало известно, зачем Байден отправил Салливана в Пекин

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время своего визита в Китай будет пытаться давить на Пекин с целью снизить уровень сотрудничества с Москвой. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей американских властей.

Согласно информации, вероятно, он будет просить Китай сократить поддержку России.

В материале также отмечается, что подобные попытки, скорее всего, не принесут результата, так как Москва является для Пекина крупным партнером. Кроме того, оба государства «действуют в противовес» Вашингтону, указывает NYT.